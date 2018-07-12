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150-летнюю гильотину продали на аукционе. Сколько она стоит

Гильотину 19 века на аукционе купил французский миллионер, имя которого не разглашают

Об этом пишет BBC.

О покупателе известно лишь то, что он любит собирать странные вещи. Гильотине, которую приобрел миллионер, 150 лет. Это точная трехметровая копия устройства, однако для убийств ее не использовали. Стартовая цена гильотины - 4 тыс евро, но ее стоимость увеличили вдвое - до 8 тыс евро.

Проданный экспонат хранился в музее пыток в Париже. Руководство аукционного дома было против торгов.

Франция запретила смертную казнь в 1981 году. Последний приговор с использованием гильотины выполнили в 1977 году.

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