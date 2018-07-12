150-летнюю гильотину продали на аукционе. Сколько она стоит
12 июля, 2018, 12:24
Гильотину 19 века на аукционе купил французский миллионер, имя которого не разглашают
Об этом пишет BBC.
О покупателе известно лишь то, что он любит собирать странные вещи. Гильотине, которую приобрел миллионер, 150 лет. Это точная трехметровая копия устройства, однако для убийств ее не использовали. Стартовая цена гильотины - 4 тыс евро, но ее стоимость увеличили вдвое - до 8 тыс евро.
Проданный экспонат хранился в музее пыток в Париже. Руководство аукционного дома было против торгов.
Франция запретила смертную казнь в 1981 году. Последний приговор с использованием гильотины выполнили в 1977 году.
- Раньше китайскую вазу 18 века, которую нашли в коробке из-под обуви во Франции, продали на аукционе за 16 миллионов евро.
- А военная шляпа императора Наполеона, которую нашли на поле боя после поражения под Ватерлоо в 1815 году, продали на аукционе за 280 тысяч евро.
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