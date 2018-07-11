Импортеры нанимают митингующих, чтобы защитить "серые" схемы, - эксперт об акции "евробляхеров"

11 июля, 2018, 20:01

Организаторы крупных схем завоза "евроблях" в Украину нанимают митингующих, чтобы защитить свои интересы

Об этом сообщил в эфире Еспресо.TV инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Фурса отметил, что автомобили на евробляхах завозят не только индивиды, но и организаторы крупных схем.

"Чтобы защитить эти "серые" схемы, импортеры нанимают митингующих", - рассказал банкир.

По его мнению, владельцы евроблях должны уплатить налоги или убраться из Украины со своими автомобилями.

"Единственный выход, который я вижу: они должны уплатить эти деньги. К тому же без скидок, ту сумму, которую они должны были заплатить. Некоторые евробляхи вообще незаконно находятся в Украине, потому что не соответствуют экологическим нормам. Любые компромиссы - порождают схемы" , - заявил он.

По словам банкира, в Украине высокая только ставка на покупку автомобиля, а пользование довольно дешевое.

"В Европе нет таких границ, поэтому не может быть таких налогов. Но при использовании автомобиля в Европе вы платите высокую сумму. И плюс, когда мы говорим о высоких акцизах на некоторые автомобили, они специально завышены, чтобы в Украину не завозили лом" , - подытожил Фурса.