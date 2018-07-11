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Все из-за птицы: в Борисполе экстренно сел самолет с туристами в Анталию

Утром 11 июля в "Борисполе" совершил вынужденную посадку рейс "Аэропорт "Киев" (IEV) - Анталия (AYT)" авиакомпании "Anda Air"

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Рейс SSV2261 Anda Air на самолете MD-82, следовавший в 09:09 с туристами из Киева (Жуляны) в Анталию на заказ туроператора Join UP! совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь" в 11:07. Отмечается, что экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой.

"Приземление воздушного судна с 174 пассажирами и 6 членами экипажа прошло успешно. Все службы Международный аэропорт "Борисполь" продемонстрировали слаженную, профессиональную работу", - говорится в сообщении.

Туроператор Join UP! утверждает, что причиной вынужденной посадки стало попадание птицы в двигатель самолета. Предварительно рейс Киев - Анталия перенесен на 14:30 после того, как будет проведен технический осмотр самолета.

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