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Врачи научились восстанавливать поврежденные сердца младенцев. За год проведут опыты на взрослых

Врачи из детской больницы Бостона разработали революционную технику трансплантации, которая дает детям с пороком сердца шанс на выздоровление

Как говорится в материале The New York Times, при этом детям не нужны новые органы. Врачи пересаживают им прямо в умирающее сердце митохондрии из мышечных клеток самого ребенка - и эта экспериментальная процедура показывает рекордные результаты.

Каждая клетка в теле человека содержит митохондрии. Это специализированные органеллы, обеспечивающие клетку энергией. Если клетка лишается притока обогащенной кислородом крови, то митохондрия может умереть, а с ней вместе и остальные клетки.

Это может произойти во время инфаркта или хирургической операции, призванной исправить сердечную недостаточность. Даже если клетки выживут, они ослабнут, и в результате сердце уже не будет биться нормально.

Исследованием руководил доктор Джеймс Маккалли. В ходе своих экспериментов он ввел в поврежденное, но не мертвое сердце свиньи митохондрии из мышечных клеток той же свиньи, и в результате сердце животного полностью восстановилось.

Исследования на людях начались в 2015 году, когда митохондриальный трансплант ввели новорожденному с сердцем, поврежденным в ходе хирургической операции. Маккал взял примерно 1 миллиард митохондрий с небольшого участка в животе младенца и ввел их в поврежденную часть сердца. Уже через два дня сердце стало биться вполне нормально, без каких-либо перебоев.

В целом, врачи уже провели подобную процедуру у 11 новорожденных, и восемь из них полностью восстановились. У младенцев с подобным заболеванием, которые не могли получить донорское сердце, уровень смертности составлял около 65%, при этом никто так и не восстанавливал сердечную функцию полностью. Поэтому новая процедура может помочь детям, у которых иначе просто нет выбора.

В 2019 врачи планируют перейти к опытам на взрослых, чтобы окончательно убедиться, насколько новая методика является эффективной.

 

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