Врачи научились восстанавливать поврежденные сердца младенцев. За год проведут опыты на взрослых
Как говорится в материале The New York Times, при этом детям не нужны новые органы. Врачи пересаживают им прямо в умирающее сердце митохондрии из мышечных клеток самого ребенка - и эта экспериментальная процедура показывает рекордные результаты.
Каждая клетка в теле человека содержит митохондрии. Это специализированные органеллы, обеспечивающие клетку энергией. Если клетка лишается притока обогащенной кислородом крови, то митохондрия может умереть, а с ней вместе и остальные клетки.
Это может произойти во время инфаркта или хирургической операции, призванной исправить сердечную недостаточность. Даже если клетки выживут, они ослабнут, и в результате сердце уже не будет биться нормально.
Исследованием руководил доктор Джеймс Маккалли. В ходе своих экспериментов он ввел в поврежденное, но не мертвое сердце свиньи митохондрии из мышечных клеток той же свиньи, и в результате сердце животного полностью восстановилось.
Исследования на людях начались в 2015 году, когда митохондриальный трансплант ввели новорожденному с сердцем, поврежденным в ходе хирургической операции. Маккал взял примерно 1 миллиард митохондрий с небольшого участка в животе младенца и ввел их в поврежденную часть сердца. Уже через два дня сердце стало биться вполне нормально, без каких-либо перебоев.
В целом, врачи уже провели подобную процедуру у 11 новорожденных, и восемь из них полностью восстановились. У младенцев с подобным заболеванием, которые не могли получить донорское сердце, уровень смертности составлял около 65%, при этом никто так и не восстанавливал сердечную функцию полностью. Поэтому новая процедура может помочь детям, у которых иначе просто нет выбора.
В 2019 врачи планируют перейти к опытам на взрослых, чтобы окончательно убедиться, насколько новая методика является эффективной.
- Ученые обнаружили, что роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают, а на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни
- Канадские ученые опубликовали исследование, в котором дали подробные инструкции для создания нового вируса оспы. Научное сообщество считает, что это ставит мир под угрозу
- Генетики из лаборатории Калифорнийского университета в Дэвисе с помощью технологии генного редактирования CRISPR пытаются заставить быка давать только мужское потомство.
- Исследователь из Лондонского университета объяснил, почему некоторые люди могут слышать звуки там, где их на самом деле нет, и человек воспринимает только зрительную информацию.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве