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Волкер назвал возмутительной идею признание аннексии Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер назвал возмутительными предложения о признание аннексии Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса

Об этом Он сказал в интервью немецкому изданию Bild, передает "112 Украина".

"Подобные позиции в Европе высказывают время от времени, а еще чаще говорят о том, что некоторые люди хотят снять санкции, которые оказывают определенное давление на элиты в окружении Путина. Но я не жду, что в ближайшее время что-то изменится в статус-кво. Немецкий канцлер Меркель также видит ситуацию, какой она есть, и она не ослабит давления. Что касается возможного "обмена" Крыма на Донбасс, то это меня возмущает. А что если взять и "обменять" какие-то части Германии? Кто имеет на это право? Кто имеет право поступать так с Украиной? Никто!" - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа по Украине назвал важной встречу президентов США и России и отметил, что Дональд Трамп не отступит от позиции непризнания аннексии Крыма.

"Считаю важным, что президент Трамп и президент Путин встречаются. Неестественно, что они не встречаются, даже если они и придерживаются разных взглядов. Президент так поведет встречу, как посчитает нужным. Но что касается ее содержания, то, как вы уже слышали от советника по национальной безопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, отступления от нашей позиции непризнания российской аннексии Крыма не будет", - сказал Волкер.

Относительно возможности введения на оккупированные Россией территории Донбасса миротворческой миссии ООН Волкер выразил сомнение в прогрессе этой инициативы.

"В том, что касается конфликта на востоке Украины, мы дали ясно понять, что хотим его прекратить и хотим, чтобы там была миссия ООН. Но, к сожалению, есть большая вероятность того, что Путин и Россия и дальше будут отрицать свое участие в конфликте, и поэтому нет оснований надеяться на прогресс", - добавил Волкер.

  • Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать огонь, поскольку они находятся на территории своего государства.
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