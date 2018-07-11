Венгрия не будет блокировать заявление НАТО-Украина-Грузия, но двусторонние встречи заблокирует

11 июля, 2018, 12:32

Венгрия продолжит блокировать все встречи Украины и НАТО на высшем уровне из-за закона об образовании, но не будет блокировать заявление по итогам встречи НАТО-Украина-Грузия

Об этом заявил Министр иностранных дел и торговли Министерства связи США Тама Менцер в своем выступлении перед началом саммита НАТО, сообщает сайт венгерского ведомства.

"Венгерская позиция в отношении Украины остается неизменной. Венгерское правительство не позволит созвать любые встречи на высшем уровне или на уровне министров на уровне Украина-НАТО и будет накладывать вето на все совместные двусторонние заявления НАТО и Украины", - сказал Сийярто.

Как он пояснил, пока Украина не перестанет лишать прав меньшинства и не вернет права, которые были ограничены, правительство Венгрии будет блокировать стремление Украины к евроатлантической интеграции.

"Правительство Венгрии не будет применять свое право вето относительно саммита по безопасности Черноморского региона, который будет проводиться при участии Грузии и Украины, или в связи с совместным заявлением, которое будет выпущено после встречи", - добавил он.

Саммит НАТО начнется в среду 11 июля.

Ранее МИД Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса до принятия по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

Впоследствии Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе.