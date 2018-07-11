В Яремче отравились 11 детей, отдыхавших в отеле
Об этом сообщает "Курс".
Дети были доставлены в Яремчанскую городскую больницу с признаками общей слабости, рвоты, поноса и с повышенной температурой. Пятеро детей были госпитализированы.
У всех детей предварительно диагностировали "острый гастроэнтероколит". Состояние больных врачи оценили как удовлетворительное, легкой степени тяжести. В главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области была создана комиссия с целью расследования факта.
Комиссия проводит санитарно-эпидемиологическое обследование объекта с отбором проб пищевых продуктов, воды и смывов с оборудования для лабораторного исследования. Оказалось, что отель не был внесен в перечень детских заведений отдыха и оздоровления области и не был перерегистрирован в Реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов.
- Напомним, что в пищевом блоке детского лагеря "Славутич" на Киевщине, где 2 июля массово отравились дети, в результате лабораторных исследований обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.
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