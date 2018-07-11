В ОРДЛО танков больше, чем в Британии, Франции и Германии вместе взятых, - Волкер

11 июля, 2018, 18:10

На оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей танков сосредоточено больше, чем есть у Великобритании, Франции и Германии вместе взятых

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью немецкому изданию Bild, передает "112 Украина".

"Оккупированная территория на самом деле очень небольшая, но там танков больше, чем у Великобритании, Франции и Германии вместе взятых. В 2014 году их еще там не было. То есть откуда они туда прибыли? И я вам говорю: это на 100% российское вооружение. Мне просто не хватает воображения, чтобы поверить, что это вооружение попало туда откуда-то еще", - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США отметил, что хотя ОБСЕ имеет конкретные сведения об этих танках, она не может обнародовать эти данные, чтобы иметь возможность продолжать работу.

"ОБСЕ там имеет определенное задание. Было бы непорядочно ставить ее в ситуацию, которая может оказаться для нее опасной. Однако я говорю: если бы эта информация (серийные номера танков, - ред.) была доступна в Германии, Франции, США или где-то еще, у нас не было бы никаких сомнений относительно того, что происходит", - отметил американский дипломат.

Уолкер также добавил, что не видит смысла доказывать наличие в оккупированных районах Донетчины и Луганщины российских танков, поскольку это очевидно.

"Почему нужно доказывать что-то, что можно видеть собственными глазми?" - сказал Волкер.