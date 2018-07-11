В Киеве иностранцы похитили из квартиры сейф с 200 тысячами гривен

11 июля, 2018, 18:53

Полицейские задержали на месте преступления двух граждан другого государства, совершивших квартирную кражу на Печерске

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Оказалось, что злоумышленники при помощи магнитного ключа попали в подъезд элитного дома на бульваре Леси Украинки, а затем открыли дверь квартиры на пятом этаже. Полицейские установили, что мужчины некоторое время наблюдали за домом и знали об отсутствии его владельца. Входные двери открыли быстро, а из дома вынесли сейф с деньгами, документы хозяина и зарегистрированное на него оружие.

Именно с похищенными вещами, которые злоумышленники спрятали в багажниках своих автомобилей, правоохранители их сразу задержали. Это - граждане другого государства, 1977 и 1984 рождения.

В "Мерседесе" старшего из мужчин изъяли сейф с 200 тысячами гривен, документы потерпевшего. В "Опеле" младшего соучастника оперативники нашли травматический пистолет, зарегистрированный на хозяина квартиры.

Во время проведения обыска по месту жительства 41-летнего иностранца правоохранители изъяли универсальные магнитные ключи и различные отмычки для замков.