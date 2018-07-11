В Киеве легковушка сбила насмерть женщину с инвалидностью 3-й группы

11 июля, 2018, 14:13

В Киеве легковушка Hyundai Accent сбил насмерть женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

ДТП случилось на Саперно-Слободской в районе путепровода. Женщина 1974 г.р. перебегала дорогу с оживленным движением и при этом тащила с собой туристическую сумку. Водитель, который двигался в направлении Южного моста, не успел среагировать на нарушительницу, которая неожиданно выскочила на дорогу справа перед автомобилем.

От мощного удара женщину отбросило примерно на 40 метров. От тяжелых травм, в первую очередь открытой черепно-мозговой травмы, нарушительница сразу умерла. По данным "Вартови.Еспресо", погибшая - из Донецкой области, имеет инвалидность 3-й группы.