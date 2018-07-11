В Харькове в ДТП с иномаркой погибли двое байкеров
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
Установлено, что на улице Мира в Индустриальном районе города столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzuki. От удара один из мотоциклистов погиб на месте, другой - в карете скорой медицинской помощи.
Личность одного из погибших водителя установлена, им оказался 37-летний харьковчанин. Личность другого пока неизвестна.
Водителя автомобиля, 38-летнего харьковчанина, госпитализировали в больницу с травмой правого глаза. В салоне иномарки также находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал.
Также в результате ДТП технические повреждения получил ВАЗ 2106, который пустой стоял на обочине.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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