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В Харькове в ДТП с иномаркой погибли двое байкеров


фото: поліція Харківщини
10 июля в Харкосі произошло ДТП, в результате которого погибли двое мотоциклистов

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Установлено, что на улице Мира в Индустриальном районе города столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzuki. От удара один из мотоциклистов погиб на месте, другой - в карете скорой медицинской помощи.

Личность одного из погибших водителя установлена, им оказался 37-летний харьковчанин. Личность другого пока неизвестна.

Водителя автомобиля, 38-летнего харьковчанина, госпитализировали в больницу с травмой правого глаза. В салоне иномарки также находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал.

Также в результате ДТП технические повреждения получил ВАЗ 2106, который пустой стоял на обочине.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

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