В ФИФА не заметили российского флага с надписью Керчь на матче ЧМ-2018

11 июля, 2018, 08:59

На матче чемпионата мира болельщики вывесили российский флаг с названием оккупированного украинского города Керчь

Об этом сообщает в facebook сообщество Ukraine Supporters.

Флаг с надписью крымского города Керчь вывесили в Самаре 7 июля во время матча между сборными Англии и Швеции. На фото его четко видно за воротами одной из команд.

"Если спорт без политики, то ждем реакции от ФИФА, ведь нельзя так любить деньги и спонсора", - подписало снимок сообщество. ФИФА пока никак не отреагировала на инцидент, хотя политические лозунги на матчах запрещены.

Ранее Хорватский футбольный союз отправил из России домой Огнена Вукоевича за видео в котором он вместе с другим экс-динамовцем Домагоем Видой поддержал Украину.

ФИФА за это видео вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 12,8 тыс. евро.



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