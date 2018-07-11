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В ФИФА не заметили российского флага с надписью Керчь на матче ЧМ-2018


фото: facebook
На матче чемпионата мира болельщики вывесили российский флаг с названием оккупированного украинского города Керчь

Об этом сообщает в facebook сообщество Ukraine Supporters.

Флаг с надписью крымского города Керчь вывесили в Самаре 7 июля во время матча между сборными Англии и Швеции. На фото его четко видно за воротами одной из команд.

"Если спорт без политики, то ждем реакции от ФИФА, ведь нельзя так любить деньги и спонсора", - подписало снимок сообщество. ФИФА пока никак не отреагировала на инцидент, хотя политические лозунги на матчах запрещены.


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