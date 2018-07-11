В Днепре 9-летний мальчик пошутил и теперь дает объяснения полиции
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.
10 июля около 16 часов на линию "102" позвонили и детским голосом сказали о заминировании школы. Но из-за нечеткого произношения полицейским пришлось проверять два учебных заведения - №33 и №35.
Для обследования учебных заведении на место выехали кинологи, взрывотехники, патрульные полицейские и мчсники. Они осмотрели помещения заведения и прилегающую территорию. В результате никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Проведенными оперативными мероприятиями полицейские установили, что в полицию звонил 9-летний житель города Терновка, ученик 4-го класса местной школы. Парень рассказал, что таким образом решил пошутить. Сейчас родители и несовершеннолетний дают объяснения полиции.
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