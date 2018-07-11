В Днепре 9-летний мальчик пошутил и теперь дает объяснения полиции

11 июля, 2018, 14:05

В Днепре 9-летний мальчик сообщил в милицию о ложном заминировании школы

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

10 июля около 16 часов на линию "102" позвонили и детским голосом сказали о заминировании школы. Но из-за нечеткого произношения полицейским пришлось проверять два учебных заведения - №33 и №35.

Для обследования учебных заведении на место выехали кинологи, взрывотехники, патрульные полицейские и мчсники. Они осмотрели помещения заведения и прилегающую территорию. В результате никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Проведенными оперативными мероприятиями полицейские установили, что в полицию звонил 9-летний житель города Терновка, ученик 4-го класса местной школы. Парень рассказал, что таким образом решил пошутить. Сейчас родители и несовершеннолетний дают объяснения полиции.