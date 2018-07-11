Украинцам разрешили обмениваться земельными участками

11 июля, 2018, 15:42

Верховная Рада упростила правила пользования землей сельскохозяйственного назначения, что позволит владельцам и арендаторам без проблем обмениваться земельными участками

Об этом сообщает "Экономическая правда".

"За" соответствующий закон №6049-д проголосовало 236 народных депутатов. Закон должен облегчить решение вопроса о коллективной собственности на землю, предотвратить рейдерство и упростить обмен земельными участками в едином массиве.

В частности, закон предусматривает право на аренду полевых дорог, не ограничивая при этом доступ других арендаторов к земельным участкам.

Также законопроектом предусмотрено отнесение земель под полезащитными лесополосами к землям сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, теперь украинцы будут иметь возможность обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности в том же массиве.

Устанавливается на законодательном уровне и порядок обращения права коллективной собственности на землю в право частной и коммунальной собственности.

Также отныне инициировать инвентаризацию земель может кто угодно - собственники, арендаторы земель или сельский совет. Кроме этого, согласно закону, при условии открытия рынка земли право аренды или субаренды не запрещается продавать земельный участок. Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2019 года.