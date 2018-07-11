Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге инновационных стран

11 июля, 2018, 18:00

Украина заняла 43 место в рейтинге инновационных стран, за год поднявшись на 7 позиций

Об этом сообщает "Укринформ".

Первую пятерку инновационных стран возглавила Швейцария. За нею - Нидерланды, Швеция, Великобритания и Сингапур, который за год обогнал США.

Рейтинг составляется на основе анализа многих показателей по инновационной деятельности стран. В 2018 году индекс показателей Украины составлял 38,5.

Напомним, в 2017 году Украина заняла 50 строчку с индексом 37,6.

Global Innovation Index - проект, основанный на последних исследованиях в области измерения инноваций. GII построен на основе ключевых позиций, которые обеспечивают инновационную деятельность: институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, сложность рынка и сложность бизнеса.