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Украина ожидает 25 июля ответа РФ по обмену 36 россиян на политзаключенных

На заседании в Минске украинская сторона в Трехсторонний контактной группе подняла вопрос об официальном ответе РФ на предложение передать 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Наши представители в ТКГ напомнили о срыве договоренностей президентов Украины и РФ по гуманитарному визиту омбудсвумен к удерживаемым и невыполнении этих договоренностей Россией. Также отметили, что мы ожидаем 25 июля официальный ответ представителей РФ на конкретное предложение: готовы ли они разморозить вопрос освобождения незаконно удерживаемых, собираются ли забрать 36 граждан РФ, стремящихся вернуться на Родину, и отдать нам Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба, других украинцев и крымских татар из российскими тюрем", - написала она.

Кроме того, Украина инициировала проведение расширенного заседания группы с участием омбудсменов по вопросам согласования списков предназначенных для освобождения политических заключенных в РФ, на Донбассе и в Крыму.

Ранее сообщалось, что Украина готова рассмотреть вариант передачи России еще 13 ее граждан, кроме ранее озвученных из "списка 23", для освобождения политических заключенных.

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