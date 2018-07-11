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Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые зафиксировали обмен "звуками" между Сатурном и его спутником

Данные зонда Cassini с миссии Grand Finale обнаружили плазменные волны, которые образуются от взаимодействия между Сатурном и его спутником Энцеладом

Об этом говорится на сайте NASA.

В космосе не существует звука в нашем понимании, и радиоволны не могут звучать, а представляют собой форму электромагнитного излучения. Но ученые могут превратить эти волны в звуковые с помощью радиотехнологий, которые используются для связи на Земле.

В приведенном случае энергия передается волнами плазмы, соединяющими Сатурн и Энцелад. Свободные электроны и ионы в долях плазмы ускоряются и излучают электромагнитные волны, двигаясь вдоль линий магнитного поля. Ученые называют эти волны плазменными. Встречное излучение Энцелада заставляет частицы колебаться и создавать чуть более сильное излучение.

По словам Али Сулеймана, ученого, связанного с исследованием: "Энцелад - это маленький генератор, который вращается вокруг Сатурна, и мы знаем, что он является непрерывным источником энергии. Теперь мы думаем, что Сатурн реагирует путем запуска сигналов в виде плазменных волн через цепь магнитных полевых линий, соединяющих ее с Энцеладом за сотни тысяч миль".

Одна из главных причин, по которой Энцелад настолько энергичен, заключается в том, что он последовательно "отстреливается" водяным паром, благодаря геологической активности, которая происходит под его поверхностью. Эти облака воды превращаются в различные формы плазмы после ионизации и взаимодействия с магнитосферой Сатурна, что создало уникальную среду для изучения учеными свойств плазмы.

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