Ученые создали первую трехмерную карту Плутона
Фрагмент карт с описанием опубликованы в журнале Icarus.
Три года назад зонд New Horizons пролетел в 13 тысячах километров от Плутона, сделав несколько тысяч фотографий поверхности Плутона и его спутника Харона. В прошлом году НАСА опубликовала первые плоские снимки поверхности небесного тела, а теперь ученым удалось собрать из изображений трехмерную модель рельефа планеты.
Во время изучения изображений исследователи обнаружили в регионе Томбо, так называемом "сердце Плутона", огромную впадину. В центре ее глубина составляет около 1,5 км, а ближе к краям достигает 3,5 км.
Рядом с "сердцем" расположен горный массив Тенцинг, высота пиков в котором достигает 6 тыс км - чуть больше, чем у Эльбруса или Килиманджаро. Горы целиком состоят из водяного льда, а не мягкого азотного или углеводородного, как считалось ранее.
Алан Стерн, руководитель программы "Новые горизонты", рассказал средствам массовой информации, что на зонде действовали две камеры: черно-белая камера "RALPH" и цветная камера MVIC". Наличие двух фотокамер на аппарате было необходимо, чтобы при наложении снимков можно было воспроизвести трехмерное изображение объекта и использовать полученные данные для описания поверхности Плутона и Харона.
"Рельеф той части Плутона, которую нам удалось изучить во время пролета зонда, действительно поражает воображение. Я с нетерпением ожидаю того времени, когда мы отправим орбитальный зонд к этой планете и получим действительно полную карту ее поверхности ", - говорит Алан Стерн.
Трехмерную карту Плутона уже можно увидеть на сайте Планетарной базы данных национального космического агентства. Для просмотра и скачивания карты необходимо только зарегистрироваться.
Алан Стерн надеется, что зонд "Новые горизонты" будет снова запущен на орбиту Плутона в ближайшее время, чтобы астрономы смогли продолжить изучение Плутона и его спутника.
Then and now. The largest of Pluto's five moons, Charon, was discovered 40 years ago today! LEARN MORE https://t.co/Gv3YuOrbB6 pic.twitter.com/s6HSaZLXP0— NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 22 июня 2018 г.
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