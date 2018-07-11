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Ученые создали первую трехмерную карту Плутона

Модель склеена из снимков орбитального дрона, завершившего миссию по исследованию планеты в 2015 году

Фрагмент карт с описанием опубликованы в журнале Icarus.

Три года назад зонд New Horizons пролетел в 13 тысячах километров от Плутона, сделав несколько тысяч фотографий поверхности Плутона и его спутника Харона. В прошлом году НАСА опубликовала первые плоские снимки поверхности небесного тела, а теперь ученым удалось собрать из изображений трехмерную модель рельефа планеты.

Во время изучения изображений исследователи обнаружили в регионе Томбо, так называемом "сердце Плутона", огромную впадину. В центре ее глубина составляет около 1,5 км, а ближе к краям достигает 3,5 км.

Рядом с "сердцем" расположен горный массив Тенцинг, высота пиков в котором достигает 6 тыс км - чуть больше, чем у Эльбруса или Килиманджаро. Горы целиком состоят из водяного льда, а не мягкого азотного или углеводородного, как считалось ранее.

Алан Стерн, руководитель программы "Новые горизонты", рассказал средствам массовой информации, что на зонде действовали две камеры: черно-белая камера "RALPH" и цветная камера MVIC". Наличие двух фотокамер на аппарате было необходимо, чтобы при наложении снимков можно было воспроизвести трехмерное изображение объекта и использовать полученные данные для описания поверхности Плутона и Харона.

"Рельеф той части Плутона, которую нам удалось изучить во время пролета зонда, действительно поражает воображение. Я с нетерпением ожидаю того времени, когда мы отправим орбитальный зонд к этой планете и получим действительно полную карту ее поверхности ", - говорит Алан Стерн.

Трехмерную карту Плутона уже можно увидеть на сайте Планетарной базы данных национального космического агентства. Для просмотра и скачивания карты необходимо только зарегистрироваться.

Алан Стерн надеется, что зонд "Новые горизонты" будет снова запущен на орбиту Плутона в ближайшее время, чтобы астрономы смогли продолжить изучение Плутона и его спутника.

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