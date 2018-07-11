Ученые нашли древнейшие цвета" в окаменелостях, которым более миллиарда лет

11 июля, 2018, 13:15

Исследователи из Австралии, Японии и США обнаружили ярко-розовые пигменты, которые были в микроскопических организмов, обитавших около 1,1 миллиарда лет назад в древнем океане

Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

"Цвета" представляют собой молекулярные остатки хлорофилла - пигмента, что позволяет растениям осуществлять фотосинтез. Исследователи извлекли пигмент из окаменелостей бактерий, сохранившихся в камнях, которые были найдены под землей в пустыне Сахара (когда-то на ее территории находился океан).

Данным остаткам хлорофилла, как отмечается, около 1,1 миллиарда лет - они примерно на 600 миллионов лет старше, чем похожие остатки, считавшиеся ранее самыми древними.

Как сообщают ученые, найденные окаменелости имели темно-красный и густо-розовый цвета. Когда же исследователи проанализировали молекулы бактерий, они обнаружили ярко-розовые пигменты.

Найденные пигменты были образованы цианобактерями, что жили около 1,1 млрд лет назад. По предположению исследователей, эти организмы были широко распространены в океанах Земли в течение сотен миллионов лет.

Это, как отмечает Нур Гуэнели (Nur Gueneli), ведущий автор исследования, помогает объяснить, почему в то время не могли существовать животные - цианобактерии были достаточным источником пищи для более крупных организмов.

Через несколько сотен миллионов лет, однако, широкое распространение получили водоросли, которые были гораздо более богатым источником пищи для животных, которые начали появляться, как предполагается, около 600 млн лет назад.

"Цианобактериальные океаны начали исчезать примерно 650 миллионов лет назад, когда водоросли начали быстро распространяться, чтобы обеспечить взрыв энергии, необходимый для эволюции сложных экосистем, где на Земле могут процветать крупные животные, включая людей".

Недавно ученые нашли следы, оставленные билатеральными (двусторонне-симметричными) животными около 550 миллионов лет назад - и это древнейшие следы первых животных на Земле.