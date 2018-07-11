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Спасибо, Криштиану: "Реал" попрощался с Роналду трогательным видео


фото: twitter
"Реал" опубликовал прощальный ролик, в котором вспоминает самые яркие мгновения Криштиану Роналду в Мадриде

"Реал" опубликовал ролик в twitter.

В видео собраны самые запоминающиеся моменты девятилетней карьеры португальца в мадридском клубе.

За девять сезонов в составе "Реала" Роналду забил 450 голов и отдал 119 результативных передач в 438 матчах. Он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза - клубный чемпионат мира, по два раза стал победителем чемпионата Испании, Кубке Испании, Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.

 

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