Спасибо, Криштиану: "Реал" попрощался с Роналду трогательным видео

11 июля, 2018, 10:22

"Реал" опубликовал прощальный ролик, в котором вспоминает самые яркие мгновения Криштиану Роналду в Мадриде

"Реал" опубликовал ролик в twitter.

В видео собраны самые запоминающиеся моменты девятилетней карьеры португальца в мадридском клубе.

За девять сезонов в составе "Реала" Роналду забил 450 голов и отдал 119 результативных передач в 438 матчах. Он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза - клубный чемпионат мира, по два раза стал победителем чемпионата Испании, Кубке Испании, Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.