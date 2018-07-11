Спасибо, Криштиану: "Реал" попрощался с Роналду трогательным видео
11 июля, 2018, 10:22
"Реал" опубликовал прощальный ролик, в котором вспоминает самые яркие мгновения Криштиану Роналду в Мадриде
"Реал" опубликовал ролик в twitter.
В видео собраны самые запоминающиеся моменты девятилетней карьеры португальца в мадридском клубе.
За девять сезонов в составе "Реала" Роналду забил 450 голов и отдал 119 результативных передач в 438 матчах. Он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза - клубный чемпионат мира, по два раза стал победителем чемпионата Испании, Кубке Испании, Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.
#GraciasCristiano pic.twitter.com/gMr9w9gQF0— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 10 июля 2018 г.
- 10 июля 33-летний Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве