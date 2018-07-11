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СБУ сорвала кибератаку России на украинское предприятие

Сотрудники СБУ блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на объект критической инфраструктуры страны - на сетевое оборудование общества "Аульская хлоропереливная станция"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Происшествие случилось на Днепропетровщине.

Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ. Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.

Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которое обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационных предприятий на всей территории Украины.

В целом, удалось предупредить потенциальную техногенную катастрофу. Для блокировки поражения компьютерным вирусом других составляющих информационно-телекоммуникационных систем объекта критической инфраструктуры, недопущения возможных катастрофических последствий специалистами СБУ во взаимодействии с работниками провайдера и "Аульской хлоропереливной станции" вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено.

 

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