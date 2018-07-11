Российские спецслужбы провели неудачную кибератаку на хлоропереливную станцию на Днепропетровщине

11 июля, 2018, 18:20

На Днепропетровщине СБУ предупредила кибератаку российских спецслужб на объект критической инфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование "Аульськой хлоропереливной станции", которая является объектом критической инфраструктуры страны.

В течение нескольких минут система предприятия была умышленно повреждена компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ. Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.

Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины. В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предупредить потенциальную техногенную катастрофу.