Российские спецслужбы провели неудачную кибератаку на хлоропереливную станцию на Днепропетровщине
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники Службы безопасности блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование "Аульськой хлоропереливной станции", которая является объектом критической инфраструктуры страны.
В течение нескольких минут система предприятия была умышленно повреждена компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ. Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.
Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины. В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предупредить потенциальную техногенную катастрофу.
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