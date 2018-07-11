Результаты выборов президента окажутся под сомнением, если их организует действующий состав ЦИК, - Айвазовская

11 июля, 2018, 21:01

Международные организации могут поставить под сомнение результаты президентских выборов, организованных действующим составом ЦИК

Об этом сообщила председатель общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире Еспресо.TV.

По мнению Айвазовской, международные организации будут бить тревогу по поводу результатов президентских выборов в Украине, если выборы организует действующий состав ЦИК или ЦИК в минимальном количестве под контролем одной политической силы.

"Все, кто идет на президентские выборы, должны понимать, что любой президент должен быть легитимным и воспринятым обществом. Как по мне, одна из крупнейших фракций БПП должна поступиться частью кандидатов для того, чтобы состав был сформирован без подозрений", - добавила председатель "Опоры".