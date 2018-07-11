Результаты выборов президента окажутся под сомнением, если их организует действующий состав ЦИК, - Айвазовская
11 июля, 2018, 21:01
Международные организации могут поставить под сомнение результаты президентских выборов, организованных действующим составом ЦИК
Об этом сообщила председатель общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире Еспресо.TV.
По мнению Айвазовской, международные организации будут бить тревогу по поводу результатов президентских выборов в Украине, если выборы организует действующий состав ЦИК или ЦИК в минимальном количестве под контролем одной политической силы.
"Все, кто идет на президентские выборы, должны понимать, что любой президент должен быть легитимным и воспринятым обществом. Как по мне, одна из крупнейших фракций БПП должна поступиться частью кандидатов для того, чтобы состав был сформирован без подозрений", - добавила председатель "Опоры".
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта относительно обновления состава ЦИК. Из-за этого в БПП пообещали блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса изменения ЦИК.
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