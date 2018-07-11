"Си Бриз 2018": дайверы прыгали с вертолета в воду с 7-метровой высоты

11 июля, 2018, 08:50

10 июля в рамках украинско-американских военных учений "Си Бриз 2018" отрабатывали прыжки с вертолета в море без парашюта

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По легенде учений противник использовал диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе, поэтому приняли решение применить сводное противодиверсионное подразделение на рейде порта Одесса.

На ходу с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантировались с вертолета в море. После высадки группа достигла определенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника.

Начальник отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны Юрий Урянский отметил, что такое мероприятие выполняется пограничниками не впервые.

"Оно полезно тем, что дает возможность отработать непосредственные действия, которые нам понадобятся в дальнейшей службе. Также это возможность проверить моральное состояние персонала отдела, готовность к экстремальным действиям и действиям с повышенным риском для жизни", - сказал он.

Напомним, 9 июля в Одессе начались украинские-американские военные учения серии "Си Бриз". В мероприятиях принимают участие 19 стран. Маневры будут продолжаться до 21 июля в северо-западной части Черного моря, в портах, на аэродромах и полигонах Одесской, Николаевской, Херсонской областей.