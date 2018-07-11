"Реал" уже нашел замену Роналду
11 июля, 2018, 14:12
"Реал" определился с кандидатом на замену проданному в "Ювентус" португальцу Криштиану Роналду
Об этом сообщает Transfermarketweb.
Главной трансферной целью мадридского клуба стал бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар. Трансферная стоимость атакующего хавбека оценивается в 110 млн евро, его действующее соглашение с лондонцами рассчитано до 2020 года.
В прошлом сезоне футболист сыграл за "Челси" 49 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. На счету Эдена Азара, который никогда не скрывал, что мечтает оказаться в "Реале", 91 матч и 24 гола в составе сборной Бельгии.
- 10 июля Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" после девяти сезонов в мадридском клубе.
- "Реал" поблагодарил португальца трогательным видео, где собрал лучшие моменты карьеры Роналду в Мадриде.
- Ранее сообщалось о попытках "Реала" купить у ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара, но мадридцы опровергли интерес к французскому и бразильскому форвардам.
- "Челси" покупает за 65 млн в "Наполи" Жоржиньо, который станет самым дорогим итальянским футболистом в истории.
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