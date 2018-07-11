"Реал" уже нашел замену Роналду

11 июля, 2018, 14:12

"Реал" определился с кандидатом на замену проданному в "Ювентус" португальцу Криштиану Роналду

Об этом сообщает Transfermarketweb.

Главной трансферной целью мадридского клуба стал бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар. Трансферная стоимость атакующего хавбека оценивается в 110 млн евро, его действующее соглашение с лондонцами рассчитано до 2020 года.

В прошлом сезоне футболист сыграл за "Челси" 49 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. На счету Эдена Азара, который никогда не скрывал, что мечтает оказаться в "Реале", 91 матч и 24 гола в составе сборной Бельгии.