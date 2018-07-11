"Наша сила — в нашем единстве", — Илья Кива на митинге в поддержку химической промышленности

11 июля, 2018, 17:16

За четыре года при власти режим Порошенко практически уничтожил украинскую промышленность

Об этом на митинге в защиту химической промышленности у стен Кабинета министров заявил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

"Сегодня промышленность практически уничтожена. Уничтожена угольная промышленность. Теперь уничтожают химическую. Людей оставляют без работы. Десятки, сотни тысяч людей! Они забирают у нас все — настоящее, будущее. Отнимают жизнь. Нас превратили в нищих", — сказал он.

Кива также подчеркнул, что внутренний враг намного опаснее, чем внешний агрессор.

"Когда в 2014 году я ушел на фронт, я знал, что враг на востоке. Враг на востоке остался. Но сейчас еще более опасный враг — здесь, в Киеве. Он отбирает у нас право на труд, право на жизнь. Если с Путиным все понятно — он захватил часть нашей территории, то Порошенко захватил остальные страны и уничтожает нас", — отметил лидер Соцпартии.

Илья Кива призвал работников промышленности объединяться в борьбе за свои права.

"На таких как вы держится страна. Они пытаются нас разъединить. Они нас боятся! Поэтому прячутся за этими стенами. Наша сила — в нашем единстве!", — сказал политик.

Одним из институтов, способных защитить права трудящихся, Кива считает мощное независимое профсоюзное движение.

"Мы создаем независимый профсоюз. Это будет профсоюз людей труда, работников промышленных предприятий. Призываю всех трудящихся вступить в него — объединившись, мы сметем эту воровке власть и восстановим наше право на труд", — заявил он.

Митинг под стенами Кабинета министров организован работниками химической промышленности при поддержке Соцпартии в знак протеста против установления правительством непомерной цены на газ для предприятий химической промышленности. Это уже привело к остановке предприятия "Днепроазот", в результате чего без работы остались свыше 4 тысяч человек.

Митингующие требуют создания рабочей группы при Кабмине для урегулирования вопроса цены на газ для химической промышленности.

Кроме того, на митинге была принята резолюция, в которой протестующие требуют восстановить министерство промышленной политики, провести неотложную совещание с участием премьер-министра и руководителей химических предприятий, а также повысить акциз на импорт минеральных удобрений из России. Резолюция была вручена представителю секретариата Кабинета министров.

Митингующие также решили создать независимый профсоюз работников промышленности.