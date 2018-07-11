 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Манчестер Сити" совершил самую дорогую покупку в истории клуба


фото: twitter
"Манчестер Сити" купил у "Лестера" алжирца Рияда Мареза и установил новый клубный трансферный рекорд

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

По информации transfrermarkt, манчестерцы заплатили за вингера 67,8 млн евро, что сделало алжирца самым дорогим футболистом в истории клуба. 27-летний Марез подписал пятилетний контракт и будет играть под номером 26.

"Я очень рад перейти в "Манчестер Сити", который показывает отличный футбол под руководством Гвардиолы. Игра этой команды приносит удовольствие. Пеп всегда играет в атакующий футбол и такой стиль подходит мне идеально", - сказал Марез.

Рияд Марез перешел в "Лестер" из французского "Гавра" в январе 2014 года за 400 тыс. евро. В целом он провел за английскую команду 179 матчей, забил 48 голов и отдал 38 результативных передач.

Вместе с "Лестером" Марез выиграл Премьер-лигу 2015/16. По итогам чемпионского сезона алжирца признали игроком года в АПЛ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июля, 2018 среда

10 июля, 2018 вторник

больше новостей

11 июля, 2018 среда

10 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать