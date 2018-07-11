"Манчестер Сити" совершил самую дорогую покупку в истории клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".
По информации transfrermarkt, манчестерцы заплатили за вингера 67,8 млн евро, что сделало алжирца самым дорогим футболистом в истории клуба. 27-летний Марез подписал пятилетний контракт и будет играть под номером 26.
"Я очень рад перейти в "Манчестер Сити", который показывает отличный футбол под руководством Гвардиолы. Игра этой команды приносит удовольствие. Пеп всегда играет в атакующий футбол и такой стиль подходит мне идеально", - сказал Марез.
Рияд Марез перешел в "Лестер" из французского "Гавра" в январе 2014 года за 400 тыс. евро. В целом он провел за английскую команду 179 матчей, забил 48 голов и отдал 38 результативных передач.
Вместе с "Лестером" Марез выиграл Премьер-лигу 2015/16. По итогам чемпионского сезона алжирца признали игроком года в АПЛ.
The best things come to those who wait... #welcomeriyad to Manchester City! #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0— Manchester City (@ManCity) 10 июля 2018 г.
- Ранее стало известно, что украинский футболист Александр Зинченко летом покинет "Манчестер Сити" и перейдет в "Вулверхэмптон".
- Другой украинский футболист - Андрей Ярмоленко, договаривается о трансфере с лондонским "Вест Хэмом".
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