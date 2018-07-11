"Манчестер Сити" совершил самую дорогую покупку в истории клуба

11 июля, 2018, 08:40

"Манчестер Сити" купил у "Лестера" алжирца Рияда Мареза и установил новый клубный трансферный рекорд

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

По информации transfrermarkt, манчестерцы заплатили за вингера 67,8 млн евро, что сделало алжирца самым дорогим футболистом в истории клуба. 27-летний Марез подписал пятилетний контракт и будет играть под номером 26.

"Я очень рад перейти в "Манчестер Сити", который показывает отличный футбол под руководством Гвардиолы. Игра этой команды приносит удовольствие. Пеп всегда играет в атакующий футбол и такой стиль подходит мне идеально", - сказал Марез.

Рияд Марез перешел в "Лестер" из французского "Гавра" в январе 2014 года за 400 тыс. евро. В целом он провел за английскую команду 179 матчей, забил 48 голов и отдал 38 результативных передач.

Вместе с "Лестером" Марез выиграл Премьер-лигу 2015/16. По итогам чемпионского сезона алжирца признали игроком года в АПЛ.