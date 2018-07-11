"Крымская солидарность" рассказала, что случилось с пропавшим в России политзаключенным

11 июля, 2018, 08:22

Украинский политзаключенный Эмир-Усеин Куку, об исчезновении которого из СИЗО в Ростове-на-Дону сообщалось накануне, нашелся

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

По предварительной информации, Эмира вывозили на медобследование. Причиной этого может быть голодовка, которую он держит 15 дней.

Также информацию о том, что Эмир-Усеин нашелся, подтверждает его двокат Сергей Локтев. На данный момент украинский политзаключенный находится в СИЗО-4 в Ростове-на-Дону. Однако правозащитника так и не пустили к своему подзащитному, и по этому поводу он подал жалобу в областную прокуратуру.

11 июля в Ростове-на-Дону состоится очередное судебное заседание и Эмир-Усеин будет доставлен в Военный гарнизон суда вместе с другими арестованными мусульманами Крыма так называемой "ялтинской группы" по "делу Хизб ут-Тахрир".

Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 помещен в спецблок СИЗО как "опасный подследственный". Позже был также обвинен в подготовке к "насильственному захвату власти".

В декабря 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

Эмир-Усеин арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира и считается запрещенной в России).