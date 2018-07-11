Промоутер оценил шансы украинца в чемпионском бою
11 июля, 2018, 09:59
Промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко оценил его шансы в чемпионском поединке против американца Дэниэла Джейкобса
Об этом сообщает Вохіng News24.
Лу Дибелла, представляющий интересы Деревянченко, считает, что украинцу по силам победить Джейкобса.
"Невероятный поединок. У Сергея отличные шансы взять титул. Они раньше спарринговали с Джейкобсом. И я вам скажу, это были захватывающие спарринги. Знаю, есть те, кто считает, что Деревянченко не сможет на равных сражаться с Джейкобсом. Представляю себе, как они удивятся. После того, как Головкин и Альварес договорились о реванше, бой между Джейкобсом и Деревянченком - один из лучших в дивизионе", - сказал Дибелла.
- Команды Сергея Деревянченко и Дэниела Джейкобса договорились о бое в Нью-Йорке, который состоится 27 октября.
- Боксеры поспорят за титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации), который стал вакантным после отказа драться с украинцем казахстанца Геннадия Головкина.
- Деревянченко и Джейкобс были не в восторге от необходимости проводить поединок между собой, так как тренируются в одном зале и имеют общего тренера.
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