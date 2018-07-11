Промоутер оценил шансы украинца в чемпионском бою

11 июля, 2018, 09:59

Промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко оценил его шансы в чемпионском поединке против американца Дэниэла Джейкобса

Об этом сообщает Вохіng News24.

Лу Дибелла, представляющий интересы Деревянченко, считает, что украинцу по силам победить Джейкобса.

"Невероятный поединок. У Сергея отличные шансы взять титул. Они раньше спарринговали с Джейкобсом. И я вам скажу, это были захватывающие спарринги. Знаю, есть те, кто считает, что Деревянченко не сможет на равных сражаться с Джейкобсом. Представляю себе, как они удивятся. После того, как Головкин и Альварес договорились о реванше, бой между Джейкобсом и Деревянченком - один из лучших в дивизионе", - сказал Дибелла.