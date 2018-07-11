Прокуратура начала расследовать избиение полицейским мужчины в метро

11 июля, 2018, 07:17

Киевская местная прокуратура №7 начала уголовное производство по факту избиения полицейским человека в столичном метро

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

По предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении мужчины, который в это время находился на перроне , меры физического воздействия и спецсредства. Действия полицейского на камеру телефона снял случайный свидетель.

По данному факту местной прокуратурой в ЕРДР внесены сведения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Одновременно руководством столичного главка полиции инициировано проведение служебной проверки в отношении указанного работника, результаты которой будут приобщены к материалам уголовного производства.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия с целью объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.