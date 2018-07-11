Профильный комитет Рады согласовал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

11 июля, 2018, 16:46

Комитет ВР по вопросам правовой политики дал свои заключения к законопроектам №8329 и №8380 о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей

Свои рекомендации комитет утвердил на заседании 11 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По Кировоградской и Днепропетровской областей очень быстро прошла процедура. Это буквально месячной давности инициатива народных депутатов. Мы благодарны другим комитетам, которые по нашей просьбе оперативно собрались, кто две недели назад, кто на прошлой неделе, а кто на этой неделе, чтобы мы сегодня получили эти заключения", - пояснил председатель комитета Руслан Князевич.

По его словам, принятое решение дает возможность начать конституционные изменения относительно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей в Сичеславскую и Крапивницкую.