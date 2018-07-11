Правительство уменьшило количество бюджетных мест в вузах почти на 10%

11 июля, 2018, 14:32

Правительство сократило количество бюджетных мест в высших учебных заведениях на вступительную кампанию 2018 года почти на 10%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли

11 июля Кабмин утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2018 году, а также проектные объемы государственного заказа на 2019 и 2020 годы.

"Общий объем приемов специалистов предусмотрено в количестве 191100 лиц, в том числе по дневной форме обучения - 171355 лица, что меньше утвержденных в 2017 году показателей на 9,6% и 9,5% соответственно", - говорится в сообщении.

В частности, объемы приемов государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием предложено:

“младший специалист” - 39210 лиц, в том числе по дневной форме обучения - 35881 человек, что по сравнению с прошлым годом уменьшено на 30,5% и 30,6%;

“бакалавр” - 78755 лиц, в том числе по дневной форме обучения - 71873 лицо, или на 4,2% и 3,5% меньше, чем в 2017 году;

“магистр на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра” - 62403 лица, что больше по сравнению с 2017 годом, соответственно, на 0,4%, в том числе по дневной форме обучения - 53720 человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 0,9%.

Проектные показатели государственного заказа на подготовку научных и научно-педагогических кадров составят:

в аспирантуру - 4399 человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 1,4%;

в докторантуру - 478 человек, что больше по сравнению с прошлым годом на 5,9%.

Прием учащихся на обучение по рабочим специальностям по государственному заказу в 2018 году предусмотрено в объеме 23000 человек.

В 2018 году предусмотрено повышение квалификации и прохождение переподготовки, специальной подготовки и специализации для 213991 человек.

Проектные показатели приемов специалистов, научных и научно-педагогических кадров в 2019 году - 197000 человек (из них по дневной форме обучения - 179400 человек); в 2020 году - 202500 человек (из них по дневной форме обучения - 189600 лиц).

“Госзаказ должен отвечать потребностям рынка. Поэтому Минэкономразвития разработало изменения к механизму государственного заказа, чтобы создать дополнительную мотивацию для студентов наиболее востребованных специальностей. С этого года мы предложили запретить перераспределение госзаказа между отраслями, со следующего года вводится еще несколько важных изменений. Например, предлагаем повышенную стипендию для студентов с инженерными, техническими, аграрными специальностями, в которых сейчас очень нуждается промышленность, IT-сфера. Это важный вопрос для украинской экономики”, - комментирует решение правительства первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.