Появились подробности перехода Ярмоленко в "Вест Хэм"
11 июля, 2018, 11:24
Стали известны детали трансфера украинского футболиста Андрея Ярмоленко из "Боруссии" в "Вест Хэм"
Об этом сообщает Sport.de со ссылкой на Bild.
Издание утверждает, что Ярмоленко подпишет с лондонским клубом четырехлетний контракт. "Вест Хэм" заплатит "Боруссии" за вингера 19,7 млн евро. Ожидается, что украинец заключит с англичанами соглашение уже сегодня.
28-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссию" летом прошлого года из "Динамо" за 25 млн евро и подписал с дортмундцами контракт до 2021 года.
В прошлом сезоне в различных турнирах он сыграл за "Боруссию" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что Ярмоленко побывал в Лондоне, где прошел медосмотр в "Вест Хэме".
- Накануне украинский футболист со своим агентом прилетел в тренировочный лагерь "Вест Хэма" в Швейцарию для продолжения переговоров.
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