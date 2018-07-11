Появились подробности перехода Ярмоленко в "Вест Хэм"

11 июля, 2018, 11:24

Стали известны детали трансфера украинского футболиста Андрея Ярмоленко из "Боруссии" в "Вест Хэм"

Об этом сообщает Sport.de со ссылкой на Bild.

Издание утверждает, что Ярмоленко подпишет с лондонским клубом четырехлетний контракт. "Вест Хэм" заплатит "Боруссии" за вингера 19,7 млн евро. Ожидается, что украинец заключит с англичанами соглашение уже сегодня.

28-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссию" летом прошлого года из "Динамо" за 25 млн евро и подписал с дортмундцами контракт до 2021 года.

В прошлом сезоне в различных турнирах он сыграл за "Боруссию" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.