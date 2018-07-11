Полицейскому с "беркутовским" прошлым сообщили о подозрении в деле Майдана
Об этом сообщает пресс-служба Департамента спецрасследований СБУ.
Один из экс-беркутовцев является действующим сотрудником полиции.
ГПУ сообщает, что подозреваемые безосновательно задержали участника мирной акции протеста в Киеве 30 ноября 2013 года.
Бывшим беркутовцам инкриминируют превышение власти, которое сопровождалось оскорблениями личности; незаконное препятствование проведению митингов и служебный подлог. Соответственно, это статьи 365, 366 и 340 Уголовного кодекса.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Ранее по фактам этих событий в суд направили обвинительные акты в отношении бывших главы Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве и 9 работников столичного "Беркута".
Кроме того, в настоящее время завершено досудебное расследование в отношении 4 бывших правоохранителей ПМОП "Беркут". Подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами, собранными стороной обвинения.
Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается.
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