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Полицейскому с "беркутовским" прошлым сообщили о подозрении в деле Майдана

Генеральная прокуратура Украины 10 июля сообщила о подозрении в незаконном задержании активистов Майдана двум бывшим милиционерам столичного полка "Беркут"

Об этом сообщает пресс-служба Департамента спецрасследований СБУ.

Один из экс-беркутовцев является действующим сотрудником полиции.

ГПУ сообщает, что подозреваемые безосновательно задержали участника мирной акции протеста в Киеве 30 ноября 2013 года.

Бывшим беркутовцам инкриминируют превышение власти, которое сопровождалось оскорблениями личности; незаконное препятствование проведению митингов и служебный подлог. Соответственно, это статьи 365, 366 и 340 Уголовного кодекса.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Ранее по фактам этих событий в суд направили обвинительные акты в отношении бывших главы Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве и 9 работников столичного "Беркута".

Кроме того, в настоящее время завершено досудебное расследование в отношении 4 бывших правоохранителей ПМОП "Беркут". Подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами, собранными стороной обвинения.

Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается.

 

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