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Пограничники не пустили в Украину звезду российских сериалов


фото: 24СМИ
Украинские пограничники не пропустили в страну российского актера Антона Макарского

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, актер нарушил правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма.

Попасть в Украину он планировал через границу с Молдовой. Поймали Макарского пограничники Белгород-Днестровского в пункте пропуска "Маяки".

Установлено, что в 2015 году актер незаконно посещал территорию АР Крым. На полуостров россиянин ездил для съемок пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, незаконно пересек государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории.

Макарскому запретили въезд в Украину сроком на 3 года и вернули в Россию.

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