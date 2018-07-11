Пограничники не пустили в Украину звезду российских сериалов
11 июля, 2018, 13:12
Украинские пограничники не пропустили в страну российского актера Антона Макарского
Как сообщает пресс-служба ГНСУ, актер нарушил правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма.
Попасть в Украину он планировал через границу с Молдовой. Поймали Макарского пограничники Белгород-Днестровского в пункте пропуска "Маяки".
Установлено, что в 2015 году актер незаконно посещал территорию АР Крым. На полуостров россиянин ездил для съемок пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, незаконно пересек государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории.
Макарскому запретили въезд в Украину сроком на 3 года и вернули в Россию.
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