Подростки влетели в магазин Apple Store и за 30 секунд вынесли технику
11 июля, 2018, 14:51
Ребята забежали в магазин с техникой Apple в Калифорнии и за 30 секунд смели товар со столов на $27 тысяч
Видео ограбления появилось на YouTube.
Ребята в возрасте от 16 до 18 лет забежали в Apple Store. Они были одеты в худи и спортивные штаны. За 30 секунд они успели собрать смартфоны и макбуки с нескольких столов на $27 тысяч.
Злоумышленники специально разделились: двое закрывали макбуки и отрывали от шнуров, которые закреплены к столам, другие извлекали смартфоны.
Посетители пытались их остановить, но злоумышленники смогли скрыться.
Полиция пока не нашла подозреваемых. Также они разыскивают водителя автомобиля, на котором скрылись грабители.
- Напомним, правоохранители Ташкента задержали преступную группу, в которую входило трое граждан Украины. Они пыталась ограбить частный Ориет Финанс Банк.
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