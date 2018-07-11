Подростки влетели в магазин Apple Store и за 30 секунд вынесли технику

11 июля, 2018, 14:51

Ребята забежали в магазин с техникой Apple в Калифорнии и за 30 секунд смели товар со столов на $27 тысяч

Видео ограбления появилось на YouTube.

Ребята в возрасте от 16 до 18 лет забежали в Apple Store. Они были одеты в худи и спортивные штаны. За 30 секунд они успели собрать смартфоны и макбуки с нескольких столов на $27 тысяч.

Злоумышленники специально разделились: двое закрывали макбуки и отрывали от шнуров, которые закреплены к столам, другие извлекали смартфоны.

Посетители пытались их остановить, но злоумышленники смогли скрыться.

Полиция пока не нашла подозреваемых. Также они разыскивают водителя автомобиля, на котором скрылись грабители.