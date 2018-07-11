Победительница "Евровидения-2018" катается на диване посреди Киева. Для клипа
11 июля, 2018, 11:44
Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай приехала в Киев, чтобы снять клип на новую песню
Об этом сообщает "ТСН.Утро".
Певицу Нетту заметили прохожие на улице возле Музея истории Украины. Очевидцы засняли процесс съемок клипа на видео. В эпизоде, который попал в ролик, все происходит как в блокбастере. Нетта кружит на диване, а вокруг нее бегают шпионы в черных костюмах.
Нетту на диване посреди улицы замечают не впервые: до этого ее видели в городе Буча.
Сегодня певица планирует доснять последние кадры на Борщаговке, а вечером она отправится домой.
- Напомним, компания Universal Music уверяет, что песня Toy певицы Netta является плагиатом хита Seven Nation Army группы The White Stripes.
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