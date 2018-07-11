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Победительница "Евровидения-2018" катается на диване посреди Киева. Для клипа

Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай приехала в Киев, чтобы снять клип на новую песню

Об этом сообщает "ТСН.Утро".

Певицу Нетту заметили прохожие на улице возле Музея истории Украины. Очевидцы засняли процесс съемок клипа на видео. В эпизоде, который попал в ролик, все происходит как в блокбастере. Нетта кружит на диване, а вокруг нее бегают шпионы в черных костюмах.

Нетту на диване посреди улицы замечают не впервые: до этого ее видели в городе Буча.

Сегодня певица планирует доснять последние кадры на Борщаговке, а вечером она отправится домой.

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