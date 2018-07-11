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ПА ОБСЕ осудила оккупацию Крыма и призвала Россию "отменить попытку аннексии"

Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла декларацию и резолюции, которыми осудила российскую агрессию против Украины и оккупацию Крыма, а также призвала Россию "отменить попытку аннексии" украинского полуострова

Об этом говорится в принятых документах на сайте ПА ОБСЕ.

Так, Парламентская Ассамблея ОБСЕ:

  • решительно осуждает незаконную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также вновь призывает Российскую Федерацию отменить попытку аннексии;
  • вновь призывает Российскую Федерацию положить конец агрессии против Украины и полностью выполнять свои обязательства, вытекающие из Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, других норм и принципов международного права, а также принципов и обязательств в рамках ОБСЕ;
  • осуждает нарушение, злоупотребление, меры и практику дискриминации в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти;
  • осуждает также противоправное установление Российской Федерацией в оккупированном Крыму законов, юрисдикции и администрации и требует, чтобы Российская Федерация выполняла обязательства по международному праву в отношении соблюдения законов, действовавших в Крыму до оккупации.

Кроме того, ПА ОБСЕ призвала Россию выполнять все обязательства государства-оккупанта согласно международного права, в частности, восстановить права украинцев и крымских татар в отношении культурных собраний и образования на украинском языке, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, создать условия для безопасной работы в Крыму журналистов и правозащитников, силой прекратить предоставлять крымчанам российское гражданство и депортировать местных жителей без российских паспортов.

Также ПА ОБСЕ призвала Россию не переводить заключенных крымчан в учреждения на территории РФ и срочно освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко и других украинских политзаключенных.

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