Отравление в Солсбери: "Новичок" может оставаться активным в 50 лет

11 июля, 2018, 12:29

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которой отравилась ряд людей неподалеку от Солсбери, может оставаться активным в течение 50 лет, если оставить его в запечатанном контейнере

Об этом заявил глава контртеррористического отдела полиции Великобритании Нил Басу, сообщает издание BBC.

Он отметил, что полиция работает над версией о том, что пострадавшие Дон Стерджесс и Чарли Роули нашли контейнер, в котором содержался "Новичок".

По его словам, "невероятно" верить в то, что это отравление не было связано с атакой против экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом научные данные указывают на то, что нервно-паралитический вещество может оставаться активной на протяжении десятилетий.

"Мне очень хотелось бы сказать, что мы идентифицировали и поймали ответственных за преступление людей, и мы уверены, что в Уилтшире нет следов яда. Однако жестокая реальность состоит в том, что я не могу предложить вам никаких гарантий в настоящее время", - подчеркнул Басу.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии было обнаружено без сознания мужчину и женщину. Их состояние тогда связывали с влиянием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.

Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - такой же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

9 июля в больнице в результате воздействия "Новичка" умерла одна из пострадавших - Дон Стерджесс.