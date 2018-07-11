Отравление в Солсбери: "Новичок" может оставаться активным в 50 лет
Об этом заявил глава контртеррористического отдела полиции Великобритании Нил Басу, сообщает издание BBC.
Он отметил, что полиция работает над версией о том, что пострадавшие Дон Стерджесс и Чарли Роули нашли контейнер, в котором содержался "Новичок".
По его словам, "невероятно" верить в то, что это отравление не было связано с атакой против экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
При этом научные данные указывают на то, что нервно-паралитический вещество может оставаться активной на протяжении десятилетий.
"Мне очень хотелось бы сказать, что мы идентифицировали и поймали ответственных за преступление людей, и мы уверены, что в Уилтшире нет следов яда. Однако жестокая реальность состоит в том, что я не могу предложить вам никаких гарантий в настоящее время", - подчеркнул Басу.
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии было обнаружено без сознания мужчину и женщину. Их состояние тогда связывали с влиянием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.
Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - такой же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
9 июля в больнице в результате воздействия "Новичка" умерла одна из пострадавших - Дон Стерджесс.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипач и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипача и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипача и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипач должны агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипач выписали из больницы и увезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипача выписали из госпиталя в Великобритании.
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