Оккупанты открыли огонь по мирным жителям, пострадал гражданский

11 июля, 2018, 11:27

10 июля в результате обстрелов оккупантами населенного пункта Красногоровка получил ранения гражданский

Об этом сообщает штаб ООС.

Предварительно установлено, что огонь по мирным жителям города Красногоровка противник вел с направления населенного пункта Старомихайловка.

В результате обстрела огнестрельное ранение ноги получил гражданский гражданин, который находился в то время во дворе своего дома по адресу улица Чайковского, 6.

Раненого доставили в районную больницу города Курахово, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

О данном случае проинформирована СММ ОБСЕ.