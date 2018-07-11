Оккупанты открыли огонь по мирным жителям, пострадал гражданский
11 июля, 2018, 11:27
10 июля в результате обстрелов оккупантами населенного пункта Красногоровка получил ранения гражданский
Об этом сообщает штаб ООС.
Предварительно установлено, что огонь по мирным жителям города Красногоровка противник вел с направления населенного пункта Старомихайловка.
В результате обстрела огнестрельное ранение ноги получил гражданский гражданин, который находился в то время во дворе своего дома по адресу улица Чайковского, 6.
Раненого доставили в районную больницу города Курахово, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
О данном случае проинформирована СММ ОБСЕ.
- Напомним, бывший боевик рассказал, что на Донбассе убивают мирных жителей, которые случайно оказались на линии фронта, на позициях “ДНР/ЛНР”
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