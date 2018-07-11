Обвал рейтинга ФИФА имеет колоссальное значение. В ПАСЕ объяснили, почему
Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев.
Он отметил, что в последние годы Россия делала все возможное для раздора и раздробления патриотично настроенных украинцев.
"Мы грыземся из-за внутренних дел вдохновенно и самоотверженно. Как будто навсегда. Я сам уже было почувствовал что-то похожее на отчаяние, ведь после такого винегрета идет нападение, раздробленных легче ломать. Но если затрагивают важное, все становится иным. Это свидетельствует о взрослении", - подчеркнул Арьев.
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По его словам, после такой акции Кремль должен всерьез понять, что достичь цели ему пока не удалось.
"И что те 150,000+, сплоченно убивали рейтинг продажной структуры, будут серьезной проблемой для РФ в случае чего-то худшего. Надеюсь, в ближайшее время ощущение единства в важный момент удастся не растерять", - подытожил Арьев.
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- Ранее Хорватский футбольный союз отправил из России домой Огнена Вукоевича, занимавшегося в сборной своей страны сбором информации по соперникам, за видео, в котором он вместе с другим экс-динамовцем Домагоем Видой поддержал Украину.
- ФИФА за это видео вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 12,8 тыс. евро.
- Украинцы запустили флеш-моб в поддержку Вукоевича, в ходе которого планируют собрать хорвату указанную сумму.
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