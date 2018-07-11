Обвал рейтинга ФИФА имеет колоссальное значение. В ПАСЕ объяснили, почему

11 июля, 2018, 07:52

Вся история с обвалом рейтинга ФИФА самом деле имеет колоссальное значение вне флешмоба

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев.

Он отметил, что в последние годы Россия делала все возможное для раздора и раздробления патриотично настроенных украинцев.

"Мы грыземся из-за внутренних дел вдохновенно и самоотверженно. Как будто навсегда. Я сам уже было почувствовал что-то похожее на отчаяние, ведь после такого винегрета идет нападение, раздробленных легче ломать. Но если затрагивают важное, все становится иным. Это свидетельствует о взрослении", - подчеркнул Арьев.

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По его словам, после такой акции Кремль должен всерьез понять, что достичь цели ему пока не удалось.

"И что те 150,000+, сплоченно убивали рейтинг продажной структуры, будут серьезной проблемой для РФ в случае чего-то худшего. Надеюсь, в ближайшее время ощущение единства в важный момент удастся не растерять", - подытожил Арьев.

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