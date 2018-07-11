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НАТО предлагает Македонии начать переговоры о вступлении

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально предложили Македонии начать переговоры о вступлении в Альянс

Об этом сообщает Associated Press.

Процесс может завершиться только в случае официального переименования страны в Северную Македонию, подчеркнули в организации.

"Решение проблемы с названием - условие успешного завершения процесса вступления Македонии в НАТО", - говорится в заявлении организации.

Блок НАТО уже рассматривал в 2008 году вопрос о приглашении Македонии в Альянс, но предложение было заблокировано Грецией. Сейчас в НАТО 29 стран. Последней в 2017 году к Альянсу присоединилась Черногория.

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