НАТО предлагает Македонии начать переговоры о вступлении
11 июля, 2018, 19:25
Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально предложили Македонии начать переговоры о вступлении в Альянс
Об этом сообщает Associated Press.
Процесс может завершиться только в случае официального переименования страны в Северную Македонию, подчеркнули в организации.
"Решение проблемы с названием - условие успешного завершения процесса вступления Македонии в НАТО", - говорится в заявлении организации.
Блок НАТО уже рассматривал в 2008 году вопрос о приглашении Македонии в Альянс, но предложение было заблокировано Грецией. Сейчас в НАТО 29 стран. Последней в 2017 году к Альянсу присоединилась Черногория.
- Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
- Однако президент Македонии Джорге Иванов настаивает на том, что он не подпишет соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент уже второй раз ратифицировал документ.
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