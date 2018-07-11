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На украинско-польской границе четыре дня будет затруднено движение в Ягодине

На украинско-польской границе в течение 16-19 июля будет затруднено движение транспорта через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Отмечается, что сообщение о временных осложнениях Волынская таможня ГФС получила от Автомобильного таможенного отдела в Дорогуске Люблинской таможенно-налоговой службы, в Польше. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами - асфальтированием на территории пункта пропуска Дорогуск.

"Ремонт, в частности, будет включать фрезеровку и покрытиу новым асфальтом южной и северной плит на въезд в Польшу в пассажирском и грузовом направлениях, а также на выезд из Польши", - сообщили в ГФС.

Кроме того, на время ремонта польская сторона запретила движение негабаритных транспортных средств.

Волынская таможня ГФС просит водителей, планирующих международные рейсы, воздержаться в это время от пересечения украинско-польской границы через Ягодин и выбирать другие пути сообщения.

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