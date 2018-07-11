На Одесщине женщина оставила на улице новорожденного ребенка. Младенец умер
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесщины.
Врач городской больницы Подольска нашел ребенка на подоконнике в здании роддома. Ребенок был завернут в пеленки и еле дышала. Медики начали проводы реанимационные мероприятия, но спасти малыша не смогли.
Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт после вскрытия. Полицейские сразу начали розыск роженицы. К оперативно-розыскных мероприятий была привлечена кинологическая служба пограничного отряда. По состоянию на 10 июля мать ребенка найти не удалось.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смерти младенца. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
За данное уголовное правонарушение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
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