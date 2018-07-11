На Львовщине открыли медвежий приют

11 июля, 2018, 19:33

Во Львовской области официально открылся медвежий приют "Домажир" для содержания и реабилитации животных, которые годами находились в неволе и не могут выжить в естественной среде

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Целью рекреационного центра, созданного для спасения бурых медведей, является помощь медведям, которых забирают из передвижных зоопарков, ресторанов и цирков для реабилитации и восстановления естественного баланса животных.

"Для нас важно, чтобы все стандарты, которые работают в ЕС, были в Украине. Огромное количество людей, посетивших приют, будет к природе относиться бережно. В этом есть большая заслуга Международного фонда "Четыре лапы" и программы Европейского Банка Реконструкции и Развития, потому что 1,2 млн евро, которые инвестированы в этот заповедник - это большой плюс для развития края", - отметил Олег Синютка.

Это заведение, которое помогает медведям, спасая их из протравочных станций, передвижных зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов, рассчитано на 25 косолапых. Сейчас в нем живут восемь животных. Медведи содержатся в условиях, приближенных к природным. Вольеры, обустроенные открытые и закрытые площади для кормления, выгула и отдыха животных, а также административные и технические здания расположены на площади 20,5 га.

В приюте медведи имеют возможность свободно гулять, лазить по деревьям, купаться в водоемах. Их регулярно осматривают и лечат ветеринары, для каждого составлен персональный рацион. Каждый медведь имеет свой личный вольер площадью минимум 1 тыс. квадратных метров.