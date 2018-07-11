На Киевщине психически больной изнасиловал и поджег 83-летнюю женщину
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Трагедия произошла ночью 11 июня в селе Леоновка Кагарлыцкого района. 32-летний парень через окно проник в дом 83-летней односельчанки, применил к ней физическое и половое насилие, похитил 2 мобильных телефона, сгреб и поджег постель, после чего пошел домой спать.
В результате пенсионерка погибла и частично сгорел ее дом.
Работники Кагарлыцкого отделения полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили и задержали подозреваемого по месту его проживания. Он признался в содеянном.
Сейчас Кагарлыцкий районный суд Киевской области вынес определение о направлении молодого человека на принудительное психиатрическое лечение.
Продолжается комплекс следственных действий. Назначен ряд экспертиз Предварительно открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
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