На Киевщине психически больной изнасиловал и поджег 83-летнюю женщину

11 июля, 2018, 12:53

На Киевщине психически больной мужчина задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла ночью 11 июня в селе Леоновка Кагарлыцкого района. 32-летний парень через окно проник в дом 83-летней односельчанки, применил к ней физическое и половое насилие, похитил 2 мобильных телефона, сгреб и поджег постель, после чего пошел домой спать.

В результате пенсионерка погибла и частично сгорел ее дом.

Работники Кагарлыцкого отделения полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили и задержали подозреваемого по месту его проживания. Он признался в содеянном.

Сейчас Кагарлыцкий районный суд Киевской области вынес определение о направлении молодого человека на принудительное психиатрическое лечение.

Продолжается комплекс следственных действий. Назначен ряд экспертиз Предварительно открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.