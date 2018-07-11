 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Киевщине психически больной изнасиловал и поджег 83-летнюю женщину

На Киевщине психически больной мужчина задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла ночью 11 июня в селе Леоновка Кагарлыцкого района. 32-летний парень через окно проник в дом 83-летней односельчанки, применил к ней физическое и половое насилие, похитил 2 мобильных телефона, сгреб и поджег постель, после чего пошел домой спать.

В результате пенсионерка погибла и частично сгорел ее дом.

Работники Кагарлыцкого отделения полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили и задержали подозреваемого по месту его проживания. Он признался в содеянном.

Сейчас Кагарлыцкий районный суд Киевской области вынес определение о направлении молодого человека на принудительное психиатрическое лечение.

Продолжается комплекс следственных действий. Назначен ряд экспертиз Предварительно открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать