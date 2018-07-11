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На Киевщине обнаружили 300 кустов конопли: владелец участка говорит, что не знал о растениях

В поле под Ирпинем полицейские обнаружили 300 кустов конопли, которые росли на частном участке владельца, который не знал об этом

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Сообщается, что несколько растений были изъяты для проведения экспертизы, остальные правоохранители уничтожили путем сожжения.

Правоохранители установили ранее судимого мужчину, который выращивал эту коноплю.

По факту открыто уголовное производство по статье “Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

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