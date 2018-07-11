На Донбассе не утихают обстрелы, потери оккупантов - 3 человека
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера обстановка на Востоке Украины оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: они 20 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Позиции укранских военных трижды попали под огонь в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.
На Донецком направлении под обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции возле Авдеевки и Опытного.
Наиболее напряженной ситуация была на Мариупольском направлении, где враги 14 раз били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Водяного, Лебединского, Широкиного, Гнутового, Павлополя и Богдановки.
"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз нарушили режим прекращения огня в основном из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, на Светлодарском и Донецком направлениях противник обстреливал позиции наших захисниив возле Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки", - отметили в ведомстве.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.
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