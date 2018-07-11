Минэкономразвития прогнозирует рост цены на газ для населения
11 июля, 2018, 11:48
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения в 2018 году до декабря на 18% по сравнению с декабрем прошлого года
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект правительственного постановления о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы.
Согласно документу, в 2019 году цена на газ для населения может увеличиться на 5-8%, в 2020 году - на 14%, а в 2021 году цены останутся неизменными.
Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, по прогнозу МЭРТ, в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) меняться не будут, а в 2019-2021 годах ожидается ежегодный рост на 25%.
По расчетам министерства, розничные тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в 2018 году увеличатся на 16%, а в 2019-2021 ежегодный рост составит 10%.
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