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Лидер "Наполи" отберет у Буффона трансферный рекорд Италии


фото: shoot
"Челси" договорился о переходе полузащитника "Наполи" Жоржиньо за 65 млн евро и сделал его самым дорогим итальянским футболистом

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сумма трансфера хавбека оценивается в 57 евро еще 8 млн евро итальянцы получат в качестве бонусов. Таким образом, Жоржиньо станет самым дорогим итальянским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону, который в 2001 году за 53 млн евро перешел из "Пармы" в "Ювентус".

Также лондонский клуб сумел найти компромисс с "Наполи" в отношении бывшего тренера неаполитанцев Маурицио Сарри. Отмечается, что уже сегодня 59-летний специалист может официально возглавить "Челси". Вероятно, в соглашении между клубами в отношении Жоржиньо были включены и 5 млн евро компенсации за досрочный разрыв контракта Сарри из "Наполи".

26-летний Жоржиньо родился в Бразилии, но первые шаги в футболе сделал в Италии в "Вероне". За "Наполи" полузащитник выступал с 2014 года. За сборную Италии хавбек провел 8 матчей.

Ранее Маурицио Сарри был уволен с поста главного тренера "Наполи", его в неаполитанском клубе заменил Карло Анчелотти.

Сегодня "Манчестер Сити" объявил о переходе из "Лестера" Рияда Мареза, который стал самым дорогим футболистом в истории клуб.

 

 

 

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